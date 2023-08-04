У Пентагоні попереджають, що на ЗСУ чекають важкі бої

На Збройні сили України ЗСУ під час контранступу чекають важкі бої. Адже російським окупаційним військам вдалося побудувати оборону окупованих територій.

Про це заявив під час прес-брифінгу представник Пентагону, генерал Патрік Райдер.

"Не треба плекати ілюзій, що ця боротьба, яку веде Україна, легка боротьба. Знову ж таки, Росія мала час побудувати оборону на окупованих територіях, а Україна вступає з ними в бій, і це буде важка битва", - висловився представник американського Міноборони.

За його словами, Пентагон постійно перебуває на зв'язку з партнерами, щоб надати необхідну військову підтримку ЗСУ у боротьбі з агресором. Райдер наголошує, що Україна має значний бойовий потенціал, який може "використовувати у будь-який час і в будь-якому місці на свій вибір, щоб захистити свою країну і повернути суверенну територію".

"Ми буквально щомісяця після вторгнення зустрічалися з міжнародними союзниками та партнерами, яких понад 50, щоб висвітлити потреби України та терміново надати їм допомогу, допомогу у забезпеченні безпеки", - каже Патрік Райдер.

Нагадаємо, тим часом розвідка Британії назвала фактор, що уповільнює контрнаступ ЗСУ. Так, підлісок, що виріс на полях на півдні, може бути одним із факторів, який уповільнює розвиток бойових дій на цій ділянці фронту. Додаткове укриття допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює знешкодження оборонних мінних полів.

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