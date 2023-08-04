В Пентагоне предупреждают, что ВСУ ждут тяжелые бои

Вооруженные силы Украины ВСУ во время контранступа ждут тяжелые бои. Ведь русским оккупационным войскам удалось выстроить оборону оккупированных территорий.

Об этом заявил во время пресс-брифинга представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Не надо питать иллюзий, что эта борьба, которую ведет Украина, легкая борьба. Опять же, у России было время построить оборону на оккупированных территориях, а Украина вступает с ними в бой, и это будет тяжелая битва", — высказался представитель американского Минобороны. .

По его словам, Пентагон постоянно находится на связи с партнерами, чтобы предоставить необходимую военную поддержку ВСУ по борьбе с агрессором. Райдер отмечает, что у Украины есть значительный боевой потенциал, который может "использовать в любое время и в любом месте по своему выбору, чтобы защитить свою страну и вернуть суверенную территорию".

"Мы буквально ежемесячно после вторжения встречались с международными союзниками и партнерами, которых более 50, чтобы осветить потребности Украины и срочно оказать им помощь, помощь в обеспечении безопасности", – говорит Патрик Райдер.

Напомним, тем временем разведка Британии назвала фактор, замедляющий контрнаступление ВСУ. Так, подросший на полях на юге подлесок может быть одним из факторов, замедляющих развитие боевых действий на этом участке фронта. Дополнительное укрытие помогает замаскировать российские оборонные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей.

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