Окупанти відступають на півдні під тиском ЗСУ - NYT

Протягом минулого тижня Збройні сили України активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні. Ймовірно, атаки спрямовані на тимчасово окуповані міста Запорізької області: Мелітополь та Бердянськ.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що в обох випадках українці просунулися лише на кілька миль, а натомість мають пройти ще десятки. Автори публікації наголошують, що офіційні особи США заявили, що нарощування українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли ЗСУ розчищали шляхи через частину російської оборони та почали вимотувати російські війська та артилерію.

Один західний чиновник, якого видання не називає, наголошує, що російські окупаційні війська виснажені, а також мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

Генерал ВПС у відставці, ексголовнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав погодився з цим і сказав: як і раніше, очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

"Українці зараз перебувають у стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

В Генштабі ЗСУ 3 серпня повідомили, що російські війська контратакували ЗСУ на півдні, щоб повернути раніше втрачене положення. Втім, окупанти успіху не мали. Українські війська відбили ці атаки РФ.

Також 2 серпня український Генштаб повідомив, що ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Авдіївки Донецької області. Крім того, вони продовжують наступальні дії на південь від Бахмута, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Тим часом розвідка Британії назвала фактор, що уповільнює контрнаступ ЗСУ. Фахівці вважають, що підлісок, який виріс на полях на півдні країни, може бути є одним із факторів, який уповільнює розвиток бойових дій на цій ділянці фронту.

Своєю чергою, у Пентагоні зробили заяву про контрнаступ ЗСУ. В американському Міноборони вважають, що він буде важким і тривалим. Водночас США будуть підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

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