У Пентагоні зробили заяву про контрнаступ ЗСУ

В американському Пентагоні вважають, що контрнаступ Збройних сил України буде важким і тривалим. Разом з тим США будуть підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

Про це сказав під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, йдеться на сайті Держдепу США.

"Ми продовжуємо спостерігати за тим, як просувається контрнаступ. Для них (ЗСУ - Ред.) це була і буде важка боротьба. Наша увага зосереджуватиметься на контактах з ними, на спілкуванні з нашими союзниками й партнерами, аби переконатися, що, коли у них виникають потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", - наголосив представник Пентагону.

Райдер нагадав слова міністра оборони США Ллойда Остіна щодо контрнаступу. Він наголошує, що "це буде марафон, а не спринт". Тобто йдеться про те, що контрнаступ ЗСУ може затягнутися в часі.

Контрнаступ ЗСУ

Зранку 2 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Авдіївки Донецької області. Сили оборони продовжують наступальні дії на південь від Бахмута, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Російські окупанти докладають усіх зусиль, аби зупинити український наступ. Зокрема, на Бахмутському напрямку. Втім, без успіху. Також в Міноборони назвали, скільки кілометрів звільнено під час контрнаступу. Так, вже деокуповано 241 квадратний кілометр на півдні та сході країни.

Американські аналітики ISW повідомили, що ЗСУ досягли успіхів на півдні України. Вони продовжували наступальні операції вздовж району кордону Донецької та Запорізької областей. Своєю чергою, росіяни занепокоєні здатністю своєї армії захистити Урожайне.

Крім того, в ISW повідомляли, що ЗСУ прорвали російські оборонні позиції на півдні. Зокрема, геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного.

Також в Міноборони успіхи контрнаступу ЗСУ називають "українським військовим феноменом", оскільки наша армія наступає, не маючи перевагу над росіянами. У противника більше всього.

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