В Пентагоне сделали заявление о контрнаступлении ВСУ

В американском Пентагоне считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым и продолжительным. Вместе с тем США будут поддерживать Украину, сколько потребуется.

Об этом сказал во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, говорится на сайте Госдепа США.

"Мы продолжаем наблюдать за тем, как продвигается контрнаступление. Для них (ВСУ — Ред.) это была и будет тяжелая борьба. Наше внимание будет сосредотачиваться на контактах с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что когда у них возникают потребности в поле боя, мы сможем их поддержать", — подчеркнул представитель Пентагона.

Райдер напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина о контрнаступлении. Он отмечает, что "это будет марафон, а не спринт". То есть речь идет о том, что контрнаступление ВСУ может затянуться во времени.

Контрнаступление ВСУ

Утром 2 августа Генштаб сообщил, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наступательные действия к югу от Бахмута, а также по Мелитопольскому и Бердянском направлениям.

Российские оккупанты прилагают все усилия, чтобы остановить украинское наступление. В частности, на Бахмутском направлении. Впрочем, безуспешно. Также в Минобороны назвали, сколько километров уволено во время контрнаступления. Так, уже деоккупирован 241 квадратный километр на юге и востоке страны.

Американские аналитики ISW сообщили, что ВСУ добились успехов на юге Украины. Они продолжали наступательные операции вдоль района границ Донецкой и Запорожской областей. В свою очередь, россияне обеспокоены способностью своей армии защитить Урожайное.

Кроме того, в ISW сообщали, что ВСУ прорвали российские оборонные позиции на юге. В частности, геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы продвинулись на 2,5 км прямо к востоку от Роботиного.

Также в Минобороны успехи контрнаступления ВСУ называют "украинским военным феноменом", поскольку наша армия наступает, не имея преимущества россиянам. У противника больше всего.

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