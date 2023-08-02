Россияне ударили дронами по Одесской области: что известно

Информации о жертвах нет.

В ночь на 2 августа российская армия атаковала беспилотниками Одесскую область. Повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области", — говорится в сообщении.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Кроме того, поврежден элеватор.

На месте ушибов работают все соответствующие службы.

По словам Кипера, по состоянию на 05.30 данных о пострадавших не поступало.

Напомним, ночью против 2 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что в Украину вошли несколько групп ударных БПЛА. Угроза применения ударных БПЛА существовала в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомирской областях и в столице Украины Киеве.

В частности звуки взрывов слышали в столице и Одесские области. Стало известно, что Россия ночью атаковала Украину "шахедами".

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