В Міноборони назвали, скільки кілометрів звільнено під час контрнаступу

Російські окупанти докладають усіх зусиль, аби зупинити український наступ на Бахмутському напрямку. Але безуспішно.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Телеграм.

За її словами, на Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу.

Українські захисники у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми, запевнила Маляр.

На всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксують збільшення ворожих обстрілів. Вона наголосила, що схід – основний напрямок наступу росіян. Адже ключова мета РФ – повністю захопити Донецьку та Луганську області.

На Бахмутському напрямку сьогодні – щільний вогонь артилерії, мінування та потужний спротив ворога.

"Для наших оборонців головне це життя бійців. Тому вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей", – пояснила заступниця міністра.

В телемарафоні Маляр додала, що під час контрнаступу вже деокуповано 241 квадратний кілометр на півдні та сході країни.

"Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 квадратних кілометрів. Якщо про південь, більше 12 (квадратних кілометрів – ред.) було звільнено за минулий тиждень. Разом – понад 204 квадратних кілометри", – розповіла заступниця голови Міноборони.

Раніше Ганна Маляр назвала контрнаступ ЗСУ "українським військовим феноменом", оскільки наша армія наступає, не маючи перевагу над росіянами.

Читайте також: