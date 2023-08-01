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ЗСУ вдарили по росіянах на острові Джарилгач: епічне відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ вдарили по росіянах на острові Джарилгач: епічне відео

ЗСУ вдарили по росіянах на острові Джарилгач / Фото ілюстративне / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

На острові Джарилгач росіяни збиралися зробити свою військову базу.

Українські воїни вдарили по російських окупантах на острові Джарилгач на Херсонщині.

Відповідне відео показав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Так, український дрон зафіксував ворожу техніку на півострові. На кадрах видно, як п'ять підрозділів російської піхоти шикується на острові та проводить підготовку. Там росіяни збиралися зробити свою військову базу, однак в українських HIMARS були інші плани.

Завдяки інформації, яку передало підпілля на тимчасово окупованій території, вдалося ліквідувати десятки окупантів та ворожу техніку.

Українські воїни вдарили по російських окупантах на острові Джарилгач

Українські воїни вдарили по російських окупантах на острові Джарилгач

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму у вівторок, 1 серпня, також пролунали сильні вибухи. Місцеві повідомляють, що чули звуки вибухів в Севастополі. 

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Дата публікації
Перегляди
1184
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