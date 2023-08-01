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ВСУ ударили по россиянам на острове Джарилгач: эпичное видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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ВСУ ударили по россиянам на острове Джарилгач: эпичное видео

ВСУ ударили по россиянам на острове Джарилгач/Фото иллюстративное / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

На острове Джарилгач россияне собирались создать свою военную базу.

Украинские воины ударили по российским оккупантам на острове Джарилгач на Херсонщине.

Соответствующее видео показал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Так, украинский дрон зафиксировал вражескую технику на полуострове. На кадрах видно, как пять подразделений русской пехоты выстраиваются на острове и проводят подготовку. Там россияне собирались сделать свою военную базу, однако у украинских HIMARS были другие планы.

Благодаря информации, которую передало подполье на временно оккупированной территории, удалось ликвидировать десятки оккупантов и вражескую технику.

Украинские воины ударили по российским оккупантам на острове Джарылгач

Украинские воины ударили по российским оккупантам на острове Джарылгач

Напомним, во временно оккупированном Крыму во вторник, 1 августа, также раздались сильные взрывы. Местные сообщают, что слышны звуки взрывов в Севастополе.

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Дата публикации
Просмотры
1684
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