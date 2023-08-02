Затискають окупантів у кільце: ЗСУ мають блискучі успіхи на Донеччині (відео)

На Донецькому напрямку наші воїни відвойовують українську землю. На одній із ділянок вдалося відбити в росіян понад десяток позицій лише за два дні. Попри те, що окупанти стягують резерви, українські бійці успішно їх нищать і затискають у кільце.

У Бахмуті нині — суцільні руїни, вщент вигорілі будинки та земля, вся у вирвах від снарядів. Українські війська невпинно затискають росіян в оточення з кількох напрямків, займають вигідні висоти, зокрема, неподалік від Кліщіївки.

На Донецькому напрямку гаряче. Особливо для окупантів. Українські воїни кажуть, що такої інтенсивності бойових дій там не було ще ніколи. Забезпечує це високоточна гаубиця М-777. Снарядів для росіян не шкодують.

На Таврійському напрямку оборонці успішно просуваються вперед, займаючи колишні російські позиції. Реактивна та ствольна артилерія працюють цілодобово, прикривають наші передові підрозділи.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Вогник" / Фото: ТСН

"Ми їх підтягнули до себе ближче, "навалили", перейшли позиції. 12 позицій ми зайняли за два дня", - розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним "Вогник".

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Під прицілом української артилерії та дронів-камікадзе — ворожа піхота, російські гармати та важка вогнеметна система окупантів "Сонцепьок". На Донецькому напрямку її нещодавно підсмажили спецпризначенці Служби безпеки. Що менше такої техніки в окупантів, то ефективніша робота наших сил оборони на першій лінії передової.

Розрахунок військового Володимира опановував гармату "три сімки" просто на вогневих позиціях. Це було під час звільнення Херсону.

Розрахунок військового Володимира опановував гармату М-777 за три дні / Фото: ТСН

"Перший день лише дивилися, на другий день пробували самі. Три дні, і ми навчилися, розрахунок був повністю готовий працювати на 777. Тут в тебе голова думає удвічі швидше", - зізнається військовий "Вогник".

Військовий Володимир з позивним "Вогник" / Фото: ТСН

Цей 26-річний боєць починав свій бойовий шлях 4 роки тому. Спочатку був водієм бойової машини. Тепер у нього в підпорядкуванні кілька гармат та півсотні людей. Відповідає за них, навчає та переживає за кожного. Мотивація старшого офіцера на батареї — аби його 7-річний син не відчув на собі, яка вона - війна на передовій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Успіхи на Донеччині: ЗСУ стрімко відбивають українську землю в окупантів!"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що ЗСУ під час успішного наступу звільнили село Старомайорське Волноваського району Донецької області від російських окупантів.

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