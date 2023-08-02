У Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів: подробиці

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. До саботажу причетна група "Ї" міського спротиву.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад. У важкому стані до шпиталю поступило 17 російських військових, з них вчора вже померло двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена", - повідомив він.

За інформацією Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти заборонили вчителькам використовувати на роботі косметику та фарбувати волосся.

Читайте також: