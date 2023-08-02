Конфлікти у середині російських еліт будуть тільки зростати — ГУР

Всередині російських еліт є багато конфліктів, в тому числі і в оточенні диктатора Путіна. Ці конфлікти у майбутньому будуть тільки зростати.

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Таку думку в етері телемарафону висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що історія з ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним — це лише верхівка айсберга.

"Є багато конфліктів усередині російських і путінських навіть еліт, і вони, звичайно, будуть лише наростати. Те, що ми побачили з історії Пригожина – це така певна верхівка айсберга. Усередині там також дуже багато цікавих процесів", - сказав Юсов.

На питання про те, чи може у РФ статись ще один заколот з походом до столиці, представник ГУР відповів, що у розвідки є міркування щодо того, хто саме стане лідером цього нового заколоту.

"Але якщо ми зараз назвемо якесь конкретне прізвище, то ми можемо перешкодити підготовці цього прекрасного проєкту і можемо завадити втіленню його у життя. Тому нехай готуються. Справді, в імперії, яка помирає, є чимало охочих забезпечити собі майбутнє вже у постпутінській РФ — або в тому, що від неї залишиться", - сказав Юсов.

Також він прокоментував повторну атаку БпЛА на "Москва-сіті", зазначивши, що це сталось лише через те, що Росія напала на Україну і влаштувала геноцидну війну проти українського народу.

"Саме це і є причиною всіх інших негараздів, які останнім часом спіткали путінську економіку, інфраструктуру, рашистську територію і все, що на ній знаходиться і при цьому пов’язане з війною проти України. Звичайно, це буде продовжуватися, поки рашисти не покинуть територію України і не відновлять український суверенітет станом на 1991 рік. Головну причину мешканці Московії мають для себе розуміти: ця біда і біди, які будуть летіти на територію цієї країни, пов’язана із прямим наслідком жахливої кривавої злочинної війни, яку розв’язала їхня держава", - наголосив Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що декілька безпілотників атакували Москву в ніч проти 1 серпня і знову є влучання у вежі бізнес-центру "Москва-Сіті". Росія в усьому традиційно звинуватила Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що попри санкції і конфлікт між "вежами Кремля", путінський режим і досі вважає, що може дозволити собі тривалу війну проти України.

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