2 серпня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 серпня, в православному календарі — день пам’яті пророка Іллі. Пророк Ілля був одним із найвидатніших пророків Старого Завіту, який жив у дев’ятому столітті до народження Христа. Він був відданим служителем істинного Бога і сміливо виступав проти ідолопоклонства й беззаконня.

Він народився в Тішбе, маленькому містечку в Галааді, на схід від річки Йордан.

Ілля зробив багато чудес за допомогою Божої сили, як-от зупинення дощу на три роки, розділення Йордану своїм плащем, воскресіння сина вдови з Сарепти, перемога над 450 пророками Ваала на горі Кармел, знищення 100 солдатів царя Ахазії вогнем із неба.

Згідно з церковними переказами, Ілля з’явився разом з пророком Мойсеєм перед Ісусом Христом під час Його Преображення на горі Фавор. А ще він був одним із трьох людей у Біблії, яких Бог узяв живими на небо. Іншими двома були Енох та апостол Іоанн.

Існує пророцтво, що пророк Ілля повернеться на землю перед Другим Пришестям Христа, щоб попередити людей про суд Божий. В Україні пророка Іллю традиційно пов’язують з грозами, блискавками й дощами. Вважається, що цього дня він їздить небом на своїй колісниці й карає безбожників.

Прикмети 2 серпня

Народні прикмети 2 серпня / Фото: Pexels

Хмарний ранок вказує — будет хороший урожай озимих.

Уривчастий і короткий грім — чекайте на ясну погоду.

Грім довгий і не різкий — буде погана погода.

Що завтра не можна робити

Здавна вважалося, що від 2 серпня більше не можна купатися у водоймах. Також Церква забороняла будь-яку важку фізичну роботу. Не дозволено сваритися, лаятися, лихословити, а ще ображати домашніх тварин.

Що можна робити завтра

Серед наших предків існувала традиція влаштовувати 2 серпня пишні застілля. Так вони показували свою повагу пророкові. Зазвичай час проводили не лише з родиною, але й з друзями.

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