Астрологічний прогноз на 2 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на будній статус дня можна – зрозуміло, на якийсь час – відсунути убік важливі справи та розслабитись. Підбиваючи підсумки зробленого за попередній період, потрібно звернути увагу на удачі та досягнення – вони надихнуть на нові звершення.

Символ дня: Дзвін.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: лимонний, жовтий, золотий.

Щасливе каміння дня: прозорий аметист, циркон.

За яку частину тіла відповідає: нирки, ендокринні залози.

Хвороби дня: велика ймовірність серйозно травмуватися або підхопити інфекційне захворювання, вилікуватися від якого виявиться не так просто, тому необхідно дотримуватись максимальної обережності – не займатися екстремальними видами спорту і не відвідувати місця масового скупчення людей.

Харчування дня: необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі. М'ясо краще замінити рослинним білком – наприклад, квасолею – а також у великій кількості включити до раціону овочі, зелень та фрукти, на які зараз сезон.

Стрижка дня: невдалий час для стрижки, тому за найменшої можливості її уникнути, потрібно це зробити.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але особливо для збору врожаю винограду.

Магія та містика дня: можна створювати захисні оберегита чистити прикраси.

Сни дня: сни часто виявляються віщими і здійснюються через три дні.

Табу дня: не можна сумувати і нарікати на долю.

Цитата дня: «Казкове щастя – лежати і ні про що не думати» (Еріх Марія Ремарк).

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