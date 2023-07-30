Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 31 липня – 6 серпня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня – від 31 липня до 6 серпня?

Овен (21.03 – 20.04)

Фінансовий гороскоп для Овнів на тиждень

Від фінансових угод варто відмовитися навіть на рівні планування, а про те, щоб реалізовувати їх у цей час, зовсім не йдеться – не варто ризикувати наявними активами, це може призвести до збитків.

Телець (21.04 – 21.05)

Фінансовий гороскоп для Тельців на тиждень

Великий ризик зіткнутися з шахраями, які можуть прийняти будь-який вигляд — вуличних жебраків, торговців БАДами під виглядом диво-ліків і «представників банку» — необхідно бути обережними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фінансовий гороскоп для Близнят на тиждень

Представникам знака, які дивуються, чому останнім часом гроші оминають їх, бажано подумати про те, коли вони востаннє комусь допомагали: можливо, це відповідь на запитання?

Рак (22.06 – 22.07)

Фінансовий гороскоп для Раків на тиждень

Ухвалювати важливі рішення фінансової якості необхідно самостійно: якщо представники знака до кінця не будуть впевнені у його правильності, краще його відкласти, а не приймати на віру чужу думку.

Лев (23.07 – 21.08)

Фінансовий гороскоп для Левів на тиждень

У будь-яких справах – зокрема і фінансових – бажано займатися дріб'язком: такі питання вирішуватимуться легко і швидко, а от від серйозних проєктів краще відмовитися – з ними виникнуть проблеми.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінансовий гороскоп для Дів на тиждень

Пораду щодо того, як вчинити в фінансовій ситуації, що склалася, можуть дати сни: у будь-яку з ночей цього тижня вони можуть виявитися пророчими, тому не варто їх ігнорувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Фінансовий гороскоп для Терезів на тиждень

Необхідно обережно розпоряджатися коштами, роблячи, здавалося б, необхідні закупи – особливо це стосується подарунків: у результаті виявиться, що представники знака лише викинуть гроші на вітер.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фінансовий гороскоп для Скорпіонів на тиждень

У цей час — втім, як і завжди — небажано ухвалювати важливі рішення фінансової якості: занадто велика ймовірність зробити помилку, яка коштуватиме гроші.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фінансовий гороскоп для Стрільців на тиждень

Поправити матеріальне становище, звичайно, можна, знайшовши ще одну роботу, але краще придумати, яким чином змусити наявні кошти працювати на себе.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фінансовий гороскоп для Козорогів на тиждень

Представники знака, як правило, не вважають творчість серйозним бюджетотворчим заняттям, але в цей час вони можуть змінити свою думку: щось, зроблене своїми руками, несподівано принесе прибуток.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фінансовий гороскоп для Водоліїв на тиждень

Не варто позичати гроші, особливо рідним чи друзям: так можна втратити не тільки гроші, які вони, найімовірніше, не повернуть, а й близьких людей – їх навряд чи вдасться утримати поруч.

Риби (19.02 – 20.03)

Фінансовий гороскоп для Риб на тиждень

Отримавши велику суму грошей, не варто одразу ж вирушати в похід магазинами, змітаючи з полиць все, що трапиться на шляху: потрібно дати їм кілька днів — нехай відлежать, тоді стане зрозуміло, на що їх витратити.

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