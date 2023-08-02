Трампу висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в рамках справи про спроби скасувати результати виборів 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

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Звинувачення проти Трампа висунуло Федеральне велике журі присяжних, інформує CNN.

Повідомляється, що колишнього президента США звинувачують за чотирма статтями, а саме: "змова з метою обману Сполучених Штатів", "змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню", "перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню", "змова проти прав громадян".

"Незабаром після дня виборів відповідач також вдався до незаконних засобів, щоб зменшити кількість законних голосів і підірвати результати виборів", – йдеться в обвинувальному висновку.

Видання повідомляє, що "остання справа проти Трампа вважається найсерйознішою зрадою колишнього президента своїм конституційним обов'язкам, коли його зусилля, спрямовані на те, щоб залишитися в Білому домі після програшу на виборах 2020 року, мали на меті підірвати демократію США і давню американську традицію мирної передачі президентської влади".

Зазначається, що змова з метою скасувати результати виборів закінчилась штурмом будівлі Капітолія 6 січня, коли Конгрес збирався на засідання, щоб оголосити переможцем Джо Байдена. До цього Трамп розпочав кампанію, щоб натиснути на працівників виборчих комісій Штатів, законодавців, чиновників Міністерства юстиції і навіть віце-президента Майка Пенса, щоб вони не визнавали результати виборів. Трамп повинен зʼявитись до федерального суду у Вашингтоні 3 серпня.

Також видання повідомляє, що до справи також включили шість осіб, які перебували з змові з колишнім президентом США. Серед обвинувачуваних 4 неназвані адвокати, які допомагали Трампу вплинути на результати виборів у США.

Крім того, обвинувачення висунуті проти неназваного чиновника з Міністерства юстиції, який "намагався використовувати Міністерство юстиції для відкриття фіктивних розслідувань злочинів на виборах і впливати на законодавчі органи штатів за допомогою завідомо неправдивих заяв про фальсифікацію виборів". Спецпрокурор Сміт також згадує в обвинуваченні неназваного "політичного консультанта, який допоміг реалізувати план подання фальсифікованих списків кандидатів у президенти, щоб перешкодити процедурі сертифікації".

"Висунення Смітом звинувачень стане перевіркою, чи зможе система кримінального правосуддя бути використана для притягнення Трампа до відповідальності за його поведінку після виборів після того, як він був виправданий у судовому процесі щодо імпічменту, пов'язаному з його діями в той день", – додає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попередній президент США, і ймовірний кандидат на наступних виборах від Республіканської партії Дональд Трамп продовжує наполягати, що "завершить війну в Україні за 24 години".

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський прокоментував слова колишнього президента США Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години.

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