Бойовики "Вагнера" мають чітке завдання у Білорусі — литовський дипломат

Знаходження "вагнерівців" у Білорусі викликає занепокоєння, тому що вони діють разом з військами білоруського режиму Лукашенка.

Бойовики терористичного угруповання "Вагнер" приїхали до Білорусі з чітким завданням, серед яких можуть бути провокації проти країн НАТО.

Таку думку в етері телемарафону висловив литовський політик і дипломат, депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

"Ми розуміємо, що приїзд "вагнерівців" це не приїзд на день народження Лукашенка. Є якийсь сенс і якесь завдання. Можливості різноманітних провокацій. Ті рішення, які приймаються в Литві, безпосередньо пов'язані з цим", - сказав Ауштрявічюс.

Він заявив, що знаходження "вагнерівців" у Білорусі викликає занепокоєння, тому що вони діють разом з військами білоруського режиму Лукашенка, який також налаштований негативно.

"Я думаю, що можливостей для провокацій багато, але, напевно, найочевидніша... використовувати нелегальних мігрантів, які намагаються вплинути на білорусько-польський кордон", - сказав Ауштрявічюс.

Депутат вважає, що серед таких мігрантів можуть бути спеціально підготовлені провокатори та бойовики "Вагнера".

"Інші провокації, якісь маленькі диверсійні групи на кордоні. Для цього "вагнерівці" добре підготовлені, мають навички та спорядження. Це все рука диригента з Кремля. Різного роду провокації можуть проводитися: вибухи, вкрасти людей можуть, Ось такі бандитські методи, розглядаються як можливі варіанти тиску", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. У Варшаві спершу заперечили цей факт, але пізніше підтвердили перетин державного кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що російські пропагандисти погрожують, що бойовики "Вагнера", які перебувають у Білорусі, захоплять Сувалкський коридор – сухопутний кордон між Польщею та Литвою.

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