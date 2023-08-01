Дружина Григорія Решетніка у мінібікіні посвітила стрункою фігурою на березі моря

Дружина телеведучого Григорія Решетніка - Христина - показала, як проводить час у відпустці на морському узбережжі.

На своїй сторінці в Instagram кохана шоумена поділилася новими Кадрами з відпочинку. Засмагла Христина позувала на тлі моря у чорному мінібікіні. Сонячні світлини зірковій мамі зробив її син.

"Останній місяць літа! Очима сина", - написала блогерка.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

У кадрі підписники Решетнік змогли розгледіти її засмагле та підтягнути тіло, а також плаский живіт. Фани були у захваті від того, в якій чудовій формі тримає себе Христина після народження трьох дітей.

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Зараз Христина разом з трьома синами та батьками перебуває за кордоном. Нещодавно дружина телеведучого замилувала сонячними кадрами з дітьми на відпочинку.

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