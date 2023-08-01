Близько 50 тисяч українців втратили кінцівки через війну – WSJ

За більше ніж 1,5 року повномасштабної війни близько 50 тисяч українців стали інвалідами. Вони втративши руки чи ноги.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Аналітики посилаються на оцінку німецької компанії Ottobock, яка є найбільшим у світі виробником протезів, та її медичних партнерів.

Зазначається, що насправді кількість людей, які стали інвалідами внаслідок ампутації кінцівок, може бути більшою, ніж 50 тисяч. Річ у тім, що процес протезування потребує часу. Нерідко ампутацію здійснюють за тижні або навіть місяці після поранення.

Вагомим фактором є і дороговизна протезування. Не секрет, що вартість може сягати 50 тисяч євро. Виплати від держави у розмірі 20 тисяч євро не вистачає, тому люди змушені звертатися по допомогу до благодійних організацій.

У київській Houp Foundation підрахували:

близько 200 тисяч українців отримали на війні серйозні травми;

з них близько 20 тисяч отримали поранення, які потребують ампутації.

Зауважимо, сьогодні в Україні дуже багато людей з протезами й на колісних кріслах. При цьому суспільство досі не завжди адекватно реагує на поранених воїнів. Вони кажуть, що реакція може бути різною – від жалю до тикання пальцями в бік людини.

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