У Польщі біля кордону з Росією знайшли обезголовлене тіло чоловіка

У Польщі біля села Яржень, поблизу російського кордону було виявлено тіло чоловіка без голови у стані сильного розкладання.

Про це пише wprost.pl

Труп дорослого чоловіка знайшли на узбіччі ґрунтової дороги біля села Яржень, розташованого в трьох кілометрах від кордону з Кенігсберзькою (Калінінградською) областю в Росії. Тіло було обезголовлене. Швидше за все, труп пролежав там кілька днів, оскільки перебував у стані розкладання. На місце події виїхала поліція.

За даними польських ЗМІ, чоловік, чиє тіло було знайдено, жив один неподалік від Ярженя. На його тіло натрапила людина, яка ходила околицями з металошукачем. Інший очевидець розповів, що у нього було перерізане горло.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті чоловіка. Поліція більше ніякої інформації не надає.

Нагадаємо, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою, на польських прикордонників щодня здійснюють напади групи агресивно налаштованих іноземців.

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