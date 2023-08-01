В Польше у границы с Россией нашли обезглавленное тело мужчины

В Польше возле села Яржень, вблизи российской границы, было обнаружено тело мужчины без головы в состоянии сильного разложения.

Об этом пишет wprost.pl

Труп взрослого мужчины обнаружили на обочине грунтовой дороги возле села Яржень, расположенного в трех километрах от границы с Кенигсбергской (Калининградской) областью в России. Тело было обезглавлено. Скорее всего, труп пролежал там несколько дней, поскольку находился в разложении. На место происшествия выехала полиция.

По данным польских СМИ, мужчина, чье тело было найдено, жил один неподалеку от Ярженя. На его тело наткнулся человек, который ходил по окрестностям с металлоискателем. Другой очевидец рассказал, что у него было перерезано горло.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти мужчины. Полиция больше никакой информации не предоставляет.

Напомним, ситуация на границе Польши и Беларуси остается напряженной, на польских пограничников ежедневно совершают нападения группы агрессивно настроенных иностранцев.

Читайте также: