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В Польше у границы с Россией нашли обезглавленное тело мужчины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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В Польше у границы с Россией нашли обезглавленное тело мужчины

В Польше полиция расследует загадочное убийство / Фото: inpoland

Полиция расследует причины трагедии.

В Польше возле села Яржень, вблизи российской границы, было обнаружено тело мужчины без головы в состоянии сильного разложения.

Об этом пишет wprost.pl

Труп взрослого мужчины обнаружили на обочине грунтовой дороги возле села Яржень, расположенного в трех километрах от границы с Кенигсбергской (Калининградской) областью в России. Тело было обезглавлено. Скорее всего, труп пролежал там несколько дней, поскольку находился в разложении. На место происшествия выехала полиция.

По данным польских СМИ, мужчина, чье тело было найдено, жил один неподалеку от Ярженя. На его тело наткнулся человек, который ходил по окрестностям с металлоискателем. Другой очевидец рассказал, что у него было перерезано горло.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти мужчины. Полиция больше никакой информации не предоставляет.

Напомним, ситуация на границе Польши и Беларуси остается напряженной, на польских пограничников ежедневно совершают нападения группы агрессивно настроенных иностранцев.

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Дата публикации
Просмотры
808
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