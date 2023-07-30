Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі

Білоруські спецслужби доставляють групи агресивних мігрантів до кордону Польщі.
Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою, на польських прикордонників щодня здійснюють напади групи агресивно налаштованих іноземців.
Про це повідомив у Twitter уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.
За його словами, спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до кордону Польщі, але й забезпечують їх технікою для подолання огорож, зокрема драбинами та болторізами.
Для нападів на польських прикордонників вони використовують каміння, цеглу, бруківку.
“Триває гібридна операція зі стимульованим, штучним міграційним тиском. Польща зазнає постійних нападів. Це частина російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО”, - заявив Станіслав Жарин.
Нагадаємо, в листопаді 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що метою штучної міграційної кризи на кордонах Білорусі з країнами ЄС може бути відволікання уваги від підготовки атаки проти України.
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