Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою, на польських прикордонників щодня здійснюють напади групи агресивно налаштованих іноземців.

Про це повідомив у Twitter уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

За його словами, спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до кордону Польщі, але й забезпечують їх технікою для подолання огорож, зокрема драбинами та болторізами.

Для нападів на польських прикордонників вони використовують каміння, цеглу, бруківку.

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“Триває гібридна операція зі стимульованим, штучним міграційним тиском. Польща зазнає постійних нападів. Це частина російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО”, - заявив Станіслав Жарин.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що метою штучної міграційної кризи на кордонах Білорусі з країнами ЄС може бути відволікання уваги від підготовки атаки проти України.

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