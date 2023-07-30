Російська агресія поширилася на світ відеоігор — NYT

Дедалі активніше російська пропаганда щодо війни в Україні поширюється у світі відеоігор. У цьому віртуальному просторі гравці використовують літеру Z, яка є символом російських військ, що вторглися в Україну, підтримують російські територіальні претензії в Криму та на інших окупованих територіях України, повторюють зусилля президента РФ Володимира Путіна очорнити українців як "нацистів" і звинуватити Захід у розв'язанні конфлікту.

Про це йдеться у публікації The New York Times.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Microsoft оголосила, що призупинить продаж нових продуктів і послуг Росії, щоб виконати санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європою. Однак росіяни продовжують знаходити способи використовувати її ігри та такі сайти, як Discord і Steam, щоб охопити ширшу аудиторію.

Зокрема, у грі Minecraft, що належить Microsoft, російські гравці відтворили битву за захоплене окупантами українське місто Соледар, розмістивши відео гри в російській соцмережі ВКонтакте.

Під час відеоуроку про те, як побудувати флагшток з російським прапором у Minecraft, користувач показував російський прапор над міським ланшафтом з позначкою окупованого Луганська.

Канал військової гри World of Tanks, присвячений 78-й річниці поразки нацистської Німеччини, в травні відтворив парад танків Радянського Союзу в Москві в 1945 році. На популярній ігровій платформі Roblox користувач створив масив внутрішніх військ МВС у червні з нагоди святкування Дня Росії.

Також читайте Як працює російська пропаганда: у Мережу злили документи Роскомнагляду

“Світ ігор насправді є платформою, яка може впливати на громадську думку, охоплювати аудиторію, особливо молодь”, — сказала Таня Беккер, дослідник ActiveFence, компанії з кібербезпеки, яка виявила кілька прикладів російської пропаганди щодо Minecraft для The New York Times.

Як зазначив у коментарі виданню керівник української консалтингової компанії Molfar, яка аналізує онлайн-загрози, Артем Старосєк, дослідники компанії виявили більше десятка випадків прокремлівської пропаганди в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare і War Thunder.

Майже всі вихваляли перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною - тему, яку Путін та його радники використовують, щоб заручитися підтримкою сьогоднішньої війни серед населення. Деякі з них мали явні зв'язки з політичними партіями або державними установами.

Нагадаємо, у Кремлі планують обʼєднати західних агентів впливу у єдине "інформагентство", яке під наглядом російських спецслужб буде працювати на окупованих територіях.

Читайте також: