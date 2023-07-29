"Можемо й самі прожити": росіяни переконані, що виграють війну проти України

На думку чоловіків з Росії, їхня держава виграє "конфлікт", адже вона "може все". Черговий доказ того, що у головах росіян м'якота замість мізків.

Про це повідомляє телеграм-канал "Соловьиный помет".

Росіяни переконані, що виграють війну

Коментарі пересіяних росіян

"Звісно, виграємо. Ми патріоти. Любимо і віримо в сили своєї країни", – заявив молодий хлопець.

"Конфлікт почався у 2022 році. Станом на зараз ми воюємо з усіма країнами НАТО, вони постачають свої війська та озброєння.

"Попри це ми продовжуємо по картах просуватися вперед", – вважає черговий фантазер.

"Росія все може. Росія виграє. Якщо в неї буде завдання виграти – вона виграє. Не дивлячись ні на що! У нас багато ресурсів. Ми можемо взагалі відділитися від всіх і самі прожити, якщо на те піде. Можемо й самі прожити", – стверджує зазомбований громадянин Росії.

Нагадаємо, громадянин РФ у канадському місті Вінніпеґ знайшов паспорт українки зі Львова й похизувався цим у телеграм-каналі. "Сміливець" виклав фото документа, повідомивши, що повертати український паспорт не стане, а спалить його. Щоправда, через декілька хвилин видалив відео.

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