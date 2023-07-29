"Можем и сами прожить": россияне убеждены, что выиграют войну против Украины

По мнению мужчин из России, их государство выигрывает "конфликт", ведь оно "может все". Очередное доказательство того, что в головах у россиян мякоть вместо мозгов.

Об этом сообщает телеграм-канал "Соловьиный помет".

Россияне убеждены, что выиграют войну

Комментарии пересеянных россиян

"Конечно, выигрываем. Мы патриоты. Любим и верим в силы своей страны", – заявил молодой парень.

"Конфликт начался в 2022 году. По состоянию на сегодняшний день мы воюем со всеми странами НАТО, они поставляют свои войска и вооружения.

"Несмотря на это мы продолжаем по картам продвигаться вперед", – считает очередной фантазер.

"Россия все может. Россия выиграет. Если у нее будет задача выиграть – она выиграет. Не смотря ни на что! У нас много ресурсов. Мы можем вообще отделиться от всех и сами прожить, если на это пойдет. Можем и сами прожить", – утверждает зазомбированный гражданин России.

Напомним, гражданин РФ в канадском городе Виннипег нашел паспорт украинки из Львова и похвастался этим в телеграм-канале. "Смельчак" выложил фото документа, сообщив, что возвращать украинский паспорт не станет, а сожжет его. Правда, через несколько минут удалил видео.

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