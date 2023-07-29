Будут продолжаться уже 66 неделю: Беларусь еще раз продолжила учения с РФ

Учеба в Беларуси началась 29 апреля 2022 года и с тех пор продолжается без перерывов.

Как свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлено минимум до 6 августа.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что в выходные будут 29 и 30 июля, но "Доманово" и "Осиповичский" работают без выходных.

"Привлекает внимание, что ранее без выходных работали и полигоны "Обуз-Лесновский" и "Лепельский", где также находился контингент ВС РФ, однако в июне было зафиксировано значительное уменьшение палаточного лагеря ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский", — отмечают авторы паблику.

Полигоны, на которых проходят учения белорусских и российских военных:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 5.08;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 4.08;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 5:08;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 6:08;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 4.08;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 4.08;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 4.08;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 5:08;

Стоит отметить, что учения в Беларуси началось 29 апреля 2022 и с тех пор продолжается без перерывов. На сегодняшний день это уже 66 неделя учений ВС РФ и Беларуси.

Напомним, белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что Лукашенко следует бояться "вагнеровцев", которых он приютил в Беларуси.

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