Путин в ожидании президента Египта не знал, чем себя занять: видео

Лидер африканской страны не торопился общаться с хозяином Кремля.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вынудил российского лидера Владимира Путина убивать время в пустой комнате для двусторонней встречи.

Как свидетельствует опубликованное в сети видео, он не спешил общаться с хозяином Кремля в рамках российско-африканского саммита, который проходит 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге.

Путин ждал африканского коллегу в холле с двумя пустыми креслами, за которыми расположены флаги Египта и России.

Похоже, что лидер "великой России" скучал в ожидании ас-Сиси: он ходил по залу, заложив руки за спину, рассматривал предметы на столе и растирал пальцы.

Путин вынужден был ждать президента Египта в пустой комнате

Российский диктатор не впервые унижается перед другими международными лидерами. В прошлом году президент Турции Эрдоган пошел поиграть с казахстанским лидером Токаевым в настольный теннис, пока Путин ждал его на запланированной встрече.

Напомним, во время выступления на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии хозяину Кремля пришлось ждать турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

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