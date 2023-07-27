Военный эксперт объяснил, как защитить южные регионы от обстрелов

В любом случае один залп может уничтожить несколько самолетов типа Ту-22М3.
Южные регионы Украины нуждаются в более современных системах противовоздушной обороны, которые более дальнобойны. И главное, чтобы они были неожиданно дальнобойны для России.
Об этом сказал военный эксперт Михаил Притула в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
"Нужно более современные системы противовоздушной обороны, которые более дальнобойны. И главное, чтобы они были неожиданно дальнобойны для России. То есть два фактора. Первое: наличие таких систем. И второй фактор: их размещение тайком от россиян, чтобы они таки подлетели поближе, надеясь, что их нет.Тогда один залп может уничтожить собственно несколько самолетов типа Ту-22М3.Должен сказать, что у россиян не так много самолетов и их стратегическая составляющая довольно маленькая. То есть это даже не десятки самолетов, это единицы. И Ту-160" Белый лебедь", и Ту-95МС, и в том числе Ту-22М3. Это самолеты, которые все делали при Советском союзе и на сегодняшний день даже их реставрация достаточно ограничена. Это все несерийное производство, это почти хенд-мейд. Они сосредоточились. на более мелких объектах типа К-52", – отметил он.
Тем временем в ВСУ предупреждают о новых атаках россиян. Там говорят, что следующие дни будут тревожными. оккупанты, вероятно, не откажутся от комбинированных атак с применением различных видов вооружения.
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