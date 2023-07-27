В ВСУ предупреждают о новых атаках россиян: следующие дни будут тревожными

В течение последующих дней возможны массированные удары армии Российской Федерации. Оккупанты, вероятно, не откажутся от комбинированных атак с применением различных видов вооружения.

Об этом во время телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Однозначно тактика комбинированных атак для них (армии РФ – Ред) считается успешной. Они видят определенные результаты. Как правило, есть попадание во время такой напряженной работы. Тем более, что они использовали и волнообразную тактику с чередованием разных видов вооружения, и одновременной атаки средствами с разными характеристиками и носителями. Такие атаки будут повторяться, совершенно очевидно. Вероятно, из-за непостоянства погоды будет выдержана определенная пауза, но следующие дни будут достаточно тревожными", — отмечает представитель ВСУ.

К слову, в ОК "Пивдень" также ночью предупреждали, что на фоне грозы и шторма враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря. Отмечается, что выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры".

Напомним, в ночь на 27 июля оккупационная армия атаковала с юго-восточного направления ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь дронов. "Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В регионе зафиксированы "прилеты".

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