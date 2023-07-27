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Россияне ударили по Одесской области "Калибрамы": есть попадания

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне ударили по Одесской области "Калибрамы": есть попадания

оккупанты ночью 27 июля атаковали портовую инфраструктуру Одесщины. / Фото: Associated Press

Погиб мужчина.

В ночь на четверг, 27 июля, российские оккупационные войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области. Россияне применили ракеты "Калибр".

Об этом сообщили в ОК "Пивдень".

"Ночью враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Ракеты "Калибр" были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение", — говорится в сообщении.

Российские ракеты попали в одно из админпостроек порта. В результате атаки был убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что целью ночной ракетной атаки РФ была портовая инфраструктура.

"В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу – с 02:59 до 03:19. В ВСУ сообщали, что некоторым областям на юге Украины угрожают вражеские беспилотники. Затем опасность распространилась на другие регионы, сообщалось об опасности ракетных ударов.

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Дата публикации
Просмотры
6805
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