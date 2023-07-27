В Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ

Цель бойцов ВСУ состоит в перерезке "сухопутного коридора" между оккупированным Крымом и временно захваченными РФ территориями на юге.

В настоящее время Силы обороны Украины совершают главный удар контрнаступления на юго-востоке страны. Все больше — другие силы остаются в резерве.

Это утверждают два представителя Пентагона, сообщает New York Times.

Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины начали крупную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области. К слову, комментарии чиновников США совпали с официальными сообщениями Киева о ситуации вдоль южной линии фронта в Запорожской области, где шли артиллерийские бои.

"Украинские официальные лица рассказали чиновникам США, что усиленные группировки ВСУ проведут операции по продвижению на юг через российские минные поля, а также другие укрепления в оккупированный город Токмак, а в случае успеха – дальше в Мелитополь", — говорится в материале.

Следует заметить, что в среду появились сообщения украинских военных о том, что Силы обороны неуклонно отвергают российских оккупантов. Впрочем, их продвижение было постепенным, без серьезных прорывов. ВСУ замедляют минные поля, а также артиллерийский огонь и авиаудары оккупационных войск РФ.

"ВСУ преследуют цель перерезать сухопутный коридор между оккупированным Крымом и временно захваченными врагом территориями на юге Украины. Или по крайней мере продвинуться достаточно далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров в зону досягаемости своей артиллерии. Это большое испытание", — отмечает один из них. анонимности.

Как заявили официальные лица Украины в Вашингтоне, новая операция в случае успеха может занять от одной до трех недель.

Напомним, в Силах обороны Таврического толка сообщили, что ВСУ продолжают наступление на двух направлениях в Запорожье — на Мелитопольском и Бердянском. Также в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области продолжаются вражеские штурмы.

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