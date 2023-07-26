ВСУ продолжают наступление на двух направлениях на Запорожье

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на двух направлениях в Запорожской области – на Мелитопольском и Бердянском.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка капитан Валерий Шершень.

"Силы обороны продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В районе Старомайорского имели очередной успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботиного в Запорожской области. Вместе с тем противник продолжает подразделений и войск, активно применяющих резервы", — говорится в сообщении.

В районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области продолжаются вражеские штурмы.

"Даем отпор, не теряем позиций, в районе Марьинки произошло 15 боеприкосновений. На Авдеевском направлении под огнем вражеских самолетов украинские военные отразили вражеские атаки на окраинах города", — сказал спикер.

Напомним, в ВСУ не подтверждают информацию Минобороны РФ о "захвате" трех новых сел Луганской области. Речь идет о таких населенных пунктах, как Надежда, Сергеевка и Новоегоровка.

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