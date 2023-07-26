Проверки ТЦК Украины: 21 человеку объявлены подозрения

На работу украинских центров комплектования поступило 2300 жалоб от граждан. Правоохранители начали "мониторинг образа жизни" в отношении 102 работников ТЦК.

В Украине идет проверка ТЦК и СП, в рамках которой с начала полномасштабной войны ДБР расследует 106 дел о нарушениях работы военкоматов.

Об этом первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Сети 26 июля.

По словам Павлюка, в рамках проверки ТЦК в регионах работают созданные Министерством обороны рабочие группы. Они анализируют опыт службы работников, репутацию, информацию в публичном пространстве, обращения граждан.

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Замминистра также заявил о работе над предложениями по изменениям в нормативно-правовых актах и назвал приоритетом цифровизацию работы ТЦК.

На что жалуются украинцы по работе ТЦК

"По поводу обратной связи, которую мы получаем от граждан. Принято более 2300 обращений. Темы охватывают весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП — от коррупционных проявлений к качеству организации работы. Каждое обращение прорабатывается индивидуально", — говорится в сообщении Павлюка.

Результаты проверки работников ТЦК

Правоохранители проводят проверку руководящего состава ТЦК и СП. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сформировано базу со всеми руководителями и заместителями руководителей ТЦК, которых следует проверить. В отношении 102 человек начат мониторинг образа жизни.

"Активно работает и ДБР. С начала войны расследует 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 человеку. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек направлено в суд", — указано в заявлении замминистра.

Он отметил, что в случае возникновения проблем при взаимодействии с ТЦК следует обращаться в Минобороны на горячую линию, электронную почту или чат-бот в Телеграме.

Напомним, в Украине началась массовая проверка ТЦК и СП после истории со скандальным теперь уже бывшим начальником Одесского областного центра комплектования Евгением Борисовым. Последнего подозревают по трем уголовным статьям, одна из которых – незаконное обогащение. Борисова накануне взяли под стражу на два месяца на период расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые громкие дела в отношении военных комиссаров. Глава государства сообщил, что получил результаты проверки руководителей ТЦК и СП, и они неутешительны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Зеленского достало! Проверки военкомов шокируют результатами"

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