Перевірки ТЦК України: 21 особі оголошені підозри

На роботу українських центрів комплектування надійшло 2300 скарг від громадян. Правоохоронці почали "моніторинг способу життя" щодо 102 працівників ТЦК.

В Україні триває перевірка ТЦК та СП, в межах якої від початку повномасштабної війни ДБР розслідує 106 справ щодо порушень роботи військкоматів.

Про це перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Мережі 26 липня.

За словами Павлюка, в межах перевірки ТЦК в регіонах працюють створені Міністерством оборони робочі групи. Вони аналізують досвід служби працівників, репутацію, інформація в публічному просторі, звернення громадян.

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Заступник міністра також заявив про роботу над пропозиціями щодо змін до нормативно-правових актів і назвав пріоритетом цифровізацію роботи ТЦК.

На що скаржаться українці щодо роботи ТЦК

"Щодо зворотного зв'язку, який ми отримуємо від громадян. Прийнято понад 2300 звернень. Теми охоплюють весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП – від корупційних проявів до якості організації роботи. Кожне звернення опрацьовується індивідуально", – йдеться в повідомленні Павлюка.

Результати перевірки працівників ТЦК

Правоохоронці проводять перевірку керівного складу ТЦК та СП. Національне агентство з питань запобігання корупції сформовано базу з усіма керівниками та заступниками керівників ТЦК, яких слід перевірити. Щодо 102 осіб розпочато моніторинг способу життя.

"Активно працює й ДБР. Від початку війни розслідує 106 кримінальних провадженнь щодо порушень під час роботи ТЦК та СП, військово-лікарських комісій. Повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб спрямовано до суду", – вказано в заяві заступника міністра.

Він зазначив, що в разі виникнення проблем під час взаємодії з ТЦК, слід звертатися до Міноборони на гарячу лінію, електронну пошту чи чат-бот у Телеграмі.

Нагадаємо, в Україні розпочали масову перевірку ТЦК та СП після історії зі скандальним тепер уже колишнім начальником Одеського обласного центру комплектування Євгеном Борисовим. Останнього підозрюють за трьома кримінальними статтями, одна з яких – незаконне збагачення. Борисова напередодні взяли під варту на два місяці на період розслідування.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові гучні справи щодо військових комісарів. Глава держави повідомив, що отримав результати перевірки керівників ТЦК і СП, і вони невтішні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Зеленському допекло! Перевірки військкомів шокують результатами"

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