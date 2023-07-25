Суд відправив під варту одеського військкома Борисова на два місяці

Печерський суд Києва відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 151 млн грн. При цьому офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

Окрім того, на початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

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У другій половині грудня 2022 року, посадовець, за відсутності визначеного для нього Міністерством охорони здоров’я закордонного лікування, шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

На суді Борисов заявив, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб.

Нагадаємо, 24 липня ДБР затримало колишнього одеського військкома Борисова, який переховувався у Києві.

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати", зібрав ТСН.ua.

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