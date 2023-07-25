Андрій Бєдняков поділився першою спільною світлиною з дев'ятимісячним сином

Зірковий батько пропустив народження малюка через повномасштабну війну.
Зірка "Орла та Решки" Андрій Бєдняков замилував шанувальників фото зі своїм дев'ятимісячним сином Остапом.
Щасливим кадром з малюком шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram. Зірковий батько весело позував на камеру з сином на руках на тлі Києва на березі Дніпра.
"Це мій син. Остап Олексійович", - у жартівливій формі підписав фото Бєдняков.
Днями дружина ведучого Анастасія Коротка разом з сином та донькою Ксенією вперше за час повномасштабної війни приїхала до України. Тож Бєдняков зміг вперше обійняти хлопчика який народився у Сполучених Штатах.
Зараз знаменита родина намагається якомога більше часу провести разом та насолодитися цими моментами, адже незабаром Анастасія з дітьми планує повертатися до Каліфорнії.
Нагадаємо, раніше дружина Бєднякова показала, як разом з сином та донькою ховалася у ванній під час ракетного удару по Одесі.
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