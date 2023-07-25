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Андрей Бедняков поделился первым общим фото с девятимесячным сыном

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1542
Время на прочтение
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Андрей Бедняков поделился первым общим фото с девятимесячным сыном

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Звездный отец пропустил рождение малыша из-за полномасштабной войны.

Звезда "Орла и Решки" Андрей Бедняков умилил поклонников фото со своим девятимесячным сыном Остапом.

Счастливый кадр с малышом шоумен поделился на своей странице в Instagram. Звездный отец весело позировал на камеру с сыном на руках на фоне Киева на берегу Днепра.

"Это мой сын. Остап Алексеевич", — в шутливой форме подписал фото Бедняков.

Андрей Бедняков с сыном / © instagram.com/biedniakov
Андрей Бедняков с сыном / Фото: instagram.com/biedniakov

На днях жена ведущего Анастасия Короткая вместе с сыном и дочерью Ксенией впервые за время полномасштабной войны приехала в Украину. Так что Бедняков смог впервые обнять мальчика, который родился в Соединенных Штатах.

Сейчас знаменитая семья пытается как можно больше времени провести вместе и насладиться этими моментами, ведь Анастасия вскоре с детьми планирует возвращаться в Калифорнию.

Напомним, ранее жена Беднякова показала, как вместе с сыном и дочерью пряталась в ванной во время ракетного удара по Одессе.

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Дата публикации
Просмотры
1542
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