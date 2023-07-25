Жена Виктора Павлика с сыном показалась в больнице: "Температурил пять дней"

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова с двухлетним сыном Михаилом показалась в больнице.

Долгое время блогерша не выходила на связь со своими поклонниками, чем вызвала сильную обеспокоенность. Со временем Екатерина вернулась в Instagram и рассказала, что ее отсутствие связано с болезнью сына.

"Тяжелые были у нас дни", — написала жена Павлика под фото, где держит сына на руках в больнице.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Как рассказала Екатерина, у Миши началась температура, к которой потом присоединились и другие симптомы.

"Миша заболел. В четверг и пятницу была только температура (в садик не ходили, гуляли только на улице). А суббота и воскресенье — были самыми тяжелыми (высокая температура, диарея, рвота, воспаление глаз). Вчера, в понедельник, нам было немного легче и вот только сегодня нет температуры", — рассказала блогерша

Фото: instagram.com/repyahovakate

Чтобы убедиться в том, что стало причиной плохого самочувствия ребенка, Екатерина с сыном поехала на анализы – у мальчика взять кровь из пальца. Как потом добавила жена Павлика, причиной заболевания стал аденовирус.

"Сдавали кровь с пальчика, чтобы понять вирус это или бактерия. Температурил пять дней", — написала блогерша.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте также: