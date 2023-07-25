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Ольга Фреймут очаровала Сеть редким фото со своим мужем

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
21к
Время на прочтение
1 мин
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Ольга Фреймут очаровала Сеть редким фото со своим мужем

Ольга Фреймут с мужем / Фото: instagram.com/freimutolia

Звездные супруги сейчас находятся во Львове.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут редко делится в своих соцсетях фотографиями с родными, однако иногда в ее блоге все же можно увидеть счастливые семейные кадры.

Так, в своих Instagram-stories знаменитость поделилась редким фото со своим мужем, телевизионным продюсером Владимиром Локотко.

Звездные супруги позировали вместе в одном из львовских отелей — улыбающаяся Фреймут сидела на руках у мужчины, прислонившись к нему. Фотографию с мужем ведущая оставила без подписи.

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут с мужем / Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, что недавно Ольга Фреймут с двумя детьми от продюсера впервые за время полномасштабной войны вернулась в Украину. Долгое время ведущая с сыном Валерием и дочерью Евдокией находилась в Лондоне, где освещала войну в одном из британских изданий.

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Дата публикации
Просмотры
21к
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