Ольга Фреймут очаровала Сеть редким фото со своим мужем

Украинская телеведущая Ольга Фреймут редко делится в своих соцсетях фотографиями с родными, однако иногда в ее блоге все же можно увидеть счастливые семейные кадры.

Так, в своих Instagram-stories знаменитость поделилась редким фото со своим мужем, телевизионным продюсером Владимиром Локотко.

Звездные супруги позировали вместе в одном из львовских отелей — улыбающаяся Фреймут сидела на руках у мужчины, прислонившись к нему. Фотографию с мужем ведущая оставила без подписи.

Ольга Фреймут с мужем / Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, что недавно Ольга Фреймут с двумя детьми от продюсера впервые за время полномасштабной войны вернулась в Украину. Долгое время ведущая с сыном Валерием и дочерью Евдокией находилась в Лондоне, где освещала войну в одном из британских изданий.

Читайте также: