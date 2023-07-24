Экс-жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер выходит замуж

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер выходит замуж за своего любимого, генерального директора CaliGroup Джона Миллера.

Влюбленные встречались в течение пяти лет и вот наконец-то решили официально оформить свои отношения. Радостной новостью о помолвке пара поделился инсайдер из их окружения с изданием Life&Style.

"Джен и Джон встречаются уже более пяти лет и наконец пора сделать это официально. Хотя они уже имеют крепкие отношения, юридически они станут мужем и женой, и это будет вишенкой на торте", — сказал инсайдер.

Джон Миллер / Фото: thecaligroup.com

По словам второй пары, Дженнифер планирует устроить уютную и скромную свадьбу в кругу друзей и родных. Ожидается, что среди приглашенных гостей будут Риз Уизерспун, Виктор Гарбер и другие звездные друзья молодоженов. Также есть вероятность, что на свадьбу приедет и экс-муж актрисы, Бен Аффлек, который уже поздравил ее с помолвкой.

"Все будет очень сдержанно и в духе простой, но элегантной эстетики Джен. Она просто хочет церемонию на заднем дворе в кругу семьи и друзей", – рассказал инсайдер.

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Для Дженнифер Гарнер брак с Джоном Миллером станет третьим. Звезда впервые вышла замуж за своего коллегу Скотта Фоли в 2000 году, однако три года спустя их брак распался. Также 11 лет Дженнифер была вместе с Беном Аффлеком, с которым они имеют троих общих детей — дочерей Вайолет и Серафину и сына Сэмюэля. После 10 лет в браке пара развелась.

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