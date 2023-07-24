Ексдружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер виходить заміж

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер виходить заміж за свого коханого, генерального директора CaliGroup Джона Міллера.

Закохані зустрічалися протягом п'яти років і ось нарешті вирішили офіційно оформити свої стосунки. Радісною новиною про заручини пари поділився інсайдер з їхнього оточення з виданням Life&Style.

"Джен і Джон зустрічаються вже більше п'яти років і нарешті настав час зробити це офіційно. Хоча вони вже мають міцні стосунки, юридично вони стануть чоловіком і дружиною, і це буде вишенькою на торті", - сказав інсайдер.

Джон Міллер / Фото: thecaligroup.com

За словами друга пари, Дженніфер планує влаштувати затишне та скромне весілля у колі друзів і рідних. Очікується, що серед запрошених гостей будуть Різ Візерспун, Віктор Гарбер та інші зіркові друзі молодят. Також є ймовірність, що на весілля завітає і ексчоловік акторки, Бен Аффлек, який вже привітав її з заручинами.

"Все буде дуже стримано і в дусі простої, але елегантної естетики Джен. Вона просто хоче церемонію на задньому дворі в колі сім'ї та друзів", - розповів інсайдер.

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Для Дженніфер Гарнер шлюб з Джоном Міллером стане третім. Зірка вперше вийшла заміж за свого колегу Скотта Фолі 2000 року, однак через три роки їхній шлюб розпався. Також 11 років Дженніфер була разом з Беном Аффлеком, з яким вони мають трьох спільних дітей - доньок Вайолет і Серафіну та сина Семюеля. Після 10 років у шлюбі пара розлучилася.

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