Артем Пивоваров посварився з глядачем просто під час концерту

Співак Артем Пивоваров часто взаємодіє зі своїми шанувальниками під час концерту, але цього разу привід поспілкуватися був не з найкращих.

Під час виступу виконавця в Луцьку сталася неприємна ситуація - один із глядачів під час співу Артема почав показувати йому жест у вигляді перевернутого донизу великого пальця.

Така реакція обурила Пивоварова, тож він зупинив виступ та особисто звернувся до глядача. Співак запропонував "сміливцеві" піднятися на сцену та навіть пожартував, що поділиться фонограмою.

"Іди сюди! Ти показуєш увесь вечір ось так "дизлайк". Іди сюди на сцену, будь ласка. Давай, друже. Чи мені прийти до тебе? Сміливіше, чи ти не про сміливість? Ти думаєш, що не заважаєш? Це типу клас, але в інший бік? Якщо хочеш спробувати, немає питань. Фонограма завжди до твоїх послуг", - звернувся до фана Пивоваров.

Артем Пивоваров обурився поведінкою глядача на концерті

Раніше Артем Пивоваров показав, що вміє давати відсіч хейтерам. Так, нещодавно співак показався під феном та відповів на закиди у свій бік.

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