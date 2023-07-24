Артем Пивоваров поссорился со зрителем прямо во время концерта

Артист пригласил недовольного фана на сцену.
Певец Артем Пивоваров часто взаимодействует со своими поклонниками во время концерта, но на этот раз повод пообщаться был не из лучших.
Во время выступления исполнительница в Луцке произошла неприятная ситуация – ежевик из зрителей во время пения Артема начал показывать ему жест в виде перевернутого вниз большого пальца.
Такая реакция возмутила Пивоварова, поэтому он остановил выступление и обратился к зрителю. Певец предложил "храбрецу" подняться на сцену и даже пошутил, что поделится фонограммой.
"Иди сюда! Ты показываешь весь вечер вот так "дизлайк". Иди сюда на сцену, пожалуйста. Давай, приятель. Или мне прийти к тебе? Смелее, или ты не про смелость? Ты думаешь, что не мешаешь? Это типа класс, но в другую сторону? Если хочешь попробовать, нет вопросов. Фонограмма всегда к твоим услугам", - обратился к фану Пивоваров.
Ранее Артем Пивоваров показал, что умеет давать отпор хейтерам. Так, недавно певец показался под феном и ответил на упреки в свою сторону.
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