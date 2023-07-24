Надя Дорофеева очаровала романтическими домашними кадрами с Мишей Кацуриным

Молодые супруги — певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин — очаровывают поклонников идиллией в своих отношениях.

Исполнительница растопила сердце фанатов еще одним милым видео с любимым. В своем TikTok Дорофеева показала, как они вместе с Кацуриным готовят на кухне.

Ресторатор приготовил для певицы пасту с морепродуктами и помидорами, а она помогала ему сделать салат с овощами и сыром.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: tiktok.com/@nadyadorofeeva

На уютных домашних кадрах Дорофеева показалась без макияжа в серой толстовке и с неосторожно завязанными волосами и нежно обнимала мужа на камеру.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: tiktok.com/@nadyadorofeeva

Напомним, в июне Надя Дорофеева и Миша Кацурин официально поженились. Недавно певица впервые рассказала, как любимый ей сделал предложение и изменила ли она фамилию после свадьбы.

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