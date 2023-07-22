Доберутся до любовников и любовниц: глава НАПК рассказал подробности проверки военкомов

В государственных структурах большинство работников являются добродетельными, в том числе среди военных комиссариатов.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава НАПК Александр Новиков.

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"Есть те, кто нарушает закон и господин Борисов (эксруководитель Одесского подразделения ТЦК Евгений Борисов, – ред.) – это просто эталонный нарушитель закон, самый большой в истории НАПК выявленный факт незаконного обогащения – 188 миллионов гривен", — сказал Новиков.

Председатель НАПК заявил, что для того, чтобы выяснить мониторинг образа жизни, кто еще из руководителей центров комплектования нашей армии злоупотребляет своим служебным положением, Национальное агентство предотвращения коррупции в течение 3 месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов нашей страны.

Он отметил, что НАПК придется проверить сотни руководителей военкоматов.

"Мы спросили информацию в Министерстве обороны... после получения полного списка каждый из них будет проверен. И не только каждый из них, но и имущество близких родственников... братья, сестры, племянники", — сказал Новиков.

"Водителей, кухарок, любовников и любовниц также проверим. Очевидно, что в войну злоупотреблять служебным положением военнослужащим центров комплектования — это не просто коррупционное правонарушение, это государственная измена с точки зрения этики", — добавил глава НАПК.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции в течение трех месяцев будет проверить образ жизни всего руководящего состава Центров комплектования по стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине будут проверять на добродетель не только руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и весь руководящий состав и их родственников.

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