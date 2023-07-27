Росіяни вдарили по Одещині "Калібрами": є влучання

Вночі проти четверга, 27 липня, російські окупаційні війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області. Росіяни застосували ракети "Калібр".

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Вночі ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Ракети "Калібр" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення", - йдеться у повідомленні.

Російські ракети влучили в одну з адмінбудівель порту. Внаслідок атаки було вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що ціллю нічної ракетної атаки РФ була портова інфраструктура.

"Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі в Одеській області оголошували повітряну тривогу - від 02:59 до 03:19. У ЗСУ повідомляли, що деяким областям на півдні України загрожують ворожі безпілотники. Згодом небезпека поширилася на інші регіони, повідомлялося про небезпеку ракетних ударів.

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