Знищено ще майже 600 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Загальні бойові втрати Росії на ранок 27 липня становлять вже 2434 270 окупантів. За минулу добу українські війська ліквідували ще 590 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 244 270 (+590) осіб ліквідовано

танків ‒ 4186 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11)

артилерійських систем – 4745 (+18)

РСЗВ – 698

засоби ППО ‒ 457

літаків – 315

гелікоптерів – 311

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3)

крилаті ракети ‒ 1347 (+40)

кораблі ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18)

спеціальна техніка ‒ 708

За даними Генштабу станом на ранок 27 липня, на фронті протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень. ЗСУ відбили всі ворожі атаки.