Знищено ще майже 600 загарбників: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 27 липня становлять вже 2434 270 окупантів. За минулу добу українські війська ліквідували ще 590 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 244 270 (+590) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4186 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11)
- артилерійських систем – 4745 (+18)
- РСЗВ – 698
- засоби ППО ‒ 457
- літаків – 315
- гелікоптерів – 311
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3)
- крилаті ракети ‒ 1347 (+40)
- кораблі ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18)
- спеціальна техніка ‒ 708
За даними Генштабу станом на ранок 27 липня, на фронті протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень. ЗСУ відбили всі ворожі атаки.
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