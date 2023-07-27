Рынок труда в Украине: кого сейчас ищут работодатели

Больше всего работодатели предлагают работу в Киеве.
Из Украины с начала полномасштабного вторжения уехало за границу более восьми миллионов человек, поэтому в некоторых регионах страны наблюдается критическая нехватка специалистов в ряде сфер.
Об этом сообщают в Государственной службе занятости.
Больше всего работодатели предлагают работу в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях.
Каких специалистов не хватает на рынке труда:
- продавцы-консультанты — 15,320 тысяч вакансий
- водители — 8,4 тысяч вакансий
- менеджеры по продажам — 7,35 тысяч вакансий
- бухгалтеры — 5,79 тысяч вакансий
- повара — 5,55 тысяч вакансий
- инженеры — 4,74 тысячи вакансий
- врачи — 3,39 тысяч вакансий
- грузчики — 3,26 тысяч вакансий
- швеи — 2,69 тысяч вакансий
- фармацевты — 2,43 тысячи вакансий
Наибольшие выплаты получают менеджеры по продажам, которые могут заработать до 275 тысяч гривен, инженеры – до 140 тысяч гривен, и водители – до 120 тысяч гривен.
Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам стали увеличивать зарплату.
По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн.
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