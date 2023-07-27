Рынок труда в Украине: кого сейчас ищут работодатели

Больше всего работодатели предлагают работу в Киеве.

Из Украины с начала полномасштабного вторжения уехало за границу более восьми миллионов человек, поэтому в некоторых регионах страны наблюдается критическая нехватка специалистов в ряде сфер.

Об этом сообщают в Государственной службе занятости.

Больше всего работодатели предлагают работу в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях.

Каких специалистов не хватает на рынке труда:

продавцы-консультанты — 15,320 тысяч вакансий

водители — 8,4 тысяч вакансий

менеджеры по продажам — 7,35 тысяч вакансий

бухгалтеры — 5,79 тысяч вакансий

повара — 5,55 тысяч вакансий

инженеры — 4,74 тысячи вакансий

врачи — 3,39 тысяч вакансий

грузчики — 3,26 тысяч вакансий

швеи — 2,69 тысяч вакансий

фармацевты — 2,43 тысячи вакансий

Наибольшие выплаты получают менеджеры по продажам, которые могут заработать до 275 тысяч гривен, инженеры – до 140 тысяч гривен, и водители – до 120 тысяч гривен.

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам стали увеличивать зарплату.

По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн.

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