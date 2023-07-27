Ринок праці в Україні: кого наразі шукають роботодавці

З України від початку повномасштабного вторгнення виїхало за кордон понад вісім мільйонів осіб, тому в деяких регіонах країни спостерігається критична нестача фахівців у низці сфер.

Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.

Найбільше роботодавці пропонують роботу в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях.

Яких фахівців не вистачає на ринку праці:

продавці-консультанти — 15,320 тисяч вакансій

водії — 8,4 тисяч вакансій

менеджери з продажу — 7,35 тисяч вакансій

бухгалтери — 5,79 тисяч вакансій

кухарі — 5,55 тисяч вакансій

інженери — 4,74 тисячі вакансій

лікарі — 3,39 тисяч вакансій

вантажники — 3,26 тисяч вакансій

швачки — 2,69 тисяч вакансій

фармацевти — 2,43 тисячі вакансій

Найбільші виплати отримують менеджери з продажу, які можуть заробити до 275 тисяч гривень, інженери — до 140 тисяч гривень, і водії— до 120 тисяч гривень.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн.

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