Ринок праці в Україні: кого наразі шукають роботодавці

Найбільше роботодавці пропонують роботу в Києві.
З України від початку повномасштабного вторгнення виїхало за кордон понад вісім мільйонів осіб, тому в деяких регіонах країни спостерігається критична нестача фахівців у низці сфер.
Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.
Найбільше роботодавці пропонують роботу в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях.
Яких фахівців не вистачає на ринку праці:
- продавці-консультанти — 15,320 тисяч вакансій
- водії — 8,4 тисяч вакансій
- менеджери з продажу — 7,35 тисяч вакансій
- бухгалтери — 5,79 тисяч вакансій
- кухарі — 5,55 тисяч вакансій
- інженери — 4,74 тисячі вакансій
- лікарі — 3,39 тисяч вакансій
- вантажники — 3,26 тисяч вакансій
- швачки — 2,69 тисяч вакансій
- фармацевти — 2,43 тисячі вакансій
Найбільші виплати отримують менеджери з продажу, які можуть заробити до 275 тисяч гривень, інженери — до 140 тисяч гривень, і водії— до 120 тисяч гривень.
Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.
За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн.
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