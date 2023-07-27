Сыну военкома неожиданно подарили дом в пригороде Львова — СМИ

Эксперты недвижимости утверждают, что стоимость такой недвижимости может достигать 4 млн грн (около $110 тысяч).

Сын начальника Лычаковско-Зализнычного РТЦК и СП города Львова полковника Андрея Дубового получил в подарок дом с готовностью на 95% и приусадебный земельный участок в престижном пригороде — поселке Брюховичи.

Об этом сообщает NGL.media со ссылкой на договор дарения, который есть в распоряжении издания.

Согласно этому документу, 29 июня 2022 года 27-летний Владислав Дубовой получил в подарок почти готовое здание площадью около 640 кв.м. вместе с участком 0,09 га.

Официальная стоимость подарка составляет в общей сложности 876 тысяч гривен, однако эксперты по недвижимости в комментарии изданию отметили, что реальная стоимость дома такой площади и такого состояния готовности вместе с участком в Брюховичах сейчас может составить не менее 4 млн грн (около $110 тысяч).

Подарила дом 37-летняя Альбина Савчук, купившая его пять лет назад за 1,4 млн грн. Она известна как скандальная застройщица и арендатор озера в Брюховичах.

Изданию не удалось выяснить, что связывает Альбину Савчук с Владиславом Дубовым, которому она сделала ценный подарок, или с его отцом, военным комиссаром Андреем Дубовым.

И сама дарительница, и львовский военком воздержались от комментариев.

Одаренный Владислав Дубовой сказал NGL.media, что Альбина Савчук является его давней знакомой, "можно даже сказать, что далекой родственницей", но отказался объяснить степень родства.

Из открытых источников известно, что 51-летний полковник Андрей Дубовой, возглавляющий Лычаковско-Зализнычный РТЦК и СП города Львова, родился в Киеве. Окончил Киевский военный институт управления и связи в 1994 году. До 2003 проходил службу на Яворивском полигоне, в 2003-2005 годах учился в Национальной академии обороны Украины, затем попал на службу во Львовский областной военный комиссариат. В 2015 году назначен военным комиссаром Городоцкого райвоенкомата, затем работал в Бродовском ОРВК, после чего возглавил Лычаковско-Зализнычный ОРВК города Львова.

Напомним, ранее в ДБР сообщили о задержании должностных лиц Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По месту работы, проживания и в транспортных средствах должностных лиц были проведены обыски.

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